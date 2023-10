W czasie wolnym od służby doprowadził do zatrzymania dwóch sprawców kradzieży rozbójniczej Powrót Drukuj Naczelnik wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ze śródmiejskiego komisariatu, w czasie wolnym od służby, doprowadził do zatrzymania dwóch sprawców kradzieży rozbójniczej na 54-latku. Mężczyźni odpowiedzą za ten czyn przed sądem.

W środę (18.10.2023), chwilę przed północą, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, będąc w swoim domu, usłyszał hałasy dochodzące z ulicy, mogące świadczyć o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. Postanowił sprawdzić co się dzieje. Kiedy wyszedł na balkon zauważył dwóch mężczyzn, niosących foliowe worki. Słysząc ich rozmowę, że powinni uciekać, bo zaraz przyjedzie policja, od razu wiedział, że musi interweniować. Zaniepokojony sytuacją, poszedł w rejon pobliskiego pasażu handlowego, gdzie zauważył leżącego na ziemi, pobitego mężczyznę. 54-latek przekazał policjantowi, że nieznani napastnicy ukradli mu worki z puszkami, które uzbierał, a gdy chciał im je odebrać, ci zaczęli go bić po głowie, po czym uciekli.

Policjant natychmiast powiadomił o tym fakcie śródmiejskiego dyżurnego, opisując okoliczności i rysopisy mężczyzn. Sam również postanowił ich poszukać, będąc w stałym kontakcie z przybyłym na miejsce patrolem. Już po chwili, funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn, którzy rysopisem odpowiadali napastnikom. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Worki z puszkami wróciły do właściciela.

Obaj napastnicy usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej jako czynu o charakterze chuligańskim. Prokurator po ich przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Wczoraj (20.10.2023) sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował mężczyzn na najbliższe trzy miesiące. Teraz za swoje postępowanie będą odpowiadać przed sądem.