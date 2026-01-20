Pobili i uprowadzili 19-latka, czeka ich sprawa w sądzie Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy śródmiejskich kryminalnych, a także wsparciu wydziału narkotykowego i pseudokibiców bydgoskiej komendy miejskiej oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy czworo mieszkańców Grudziądza, podejrzewanych o więzienie i pobicie 19-letniego Bydgoszczanina, zostało zatrzymanych już kilka godzin po przestępstwie. Dwóch z nich sąd aresztował tymczasowo na 3 miesiące, a wobec pozostałych zastosował policyjny dozór. Wszystkim grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego pobicia, uprowadzenia i przetrzymywania 19-letniego mieszkańca Bydgoszczy.

Jak ustalili policjanci, czworo mieszkańców Grudziądza w wieku 21-24 lata, jadąc oplem zajechało drogę Bydgoszczaninowi. Po czym wysiedli z auta, przewrócili mężczyznę, pobili, a także skopali, a następnie wciągnęli do bagażnika samochodu i wywieźli go do jednego z budynków w Grudziądzu, gdzie więzili wiele godzin.

Przez cały ten czas znęcali się nad nim, bijąc m.in. pałką teleskopową i kopiąc, chcąc tym sposobem zmusić 19-latka do spłaty długu, który winien był sprawcom jego znajomy.

Obawiając się dalszej przemocy, mężczyzna obiecał przekazać agresorom wartościowego laptopa, który znajdował się w jego miejscu zamieszkania. Dlatego sprawcy przywieźli go z powrotem do Bydgoszczy. Mężczyzna sam poszedł do mieszkania, gdzie zastał ojca, a ten usłyszawszy co przydarzyło się synowi natychmiast zaalarmował policjantów.

Intensywna praca śródmiejskich kryminalnych oraz policjantów z wydziału narkotykowego i pseudokibiców bydgoskiej komendy miejskiej, którzy zajęli się sprawą, bardzo szybko naprowadziła ich na trop oprawców. W ich zatrzymaniu pomogli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Dzięki tej współpracy, jeszcze w dniu zgłoszenia, wszyscy podejrzani trafili do policyjnego aresztu.

Na podstawie zgromadzonego przez kryminalnych materiału dowodowego grudziądzanom postawiono zarzuty pozbawienia wolności, pobicia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego, a ich koleżance pomocnictwo w ostatnim.

To jednak nie wszystko. W trakcie czynności policjanci ujawnili przy jednym ze sprawców (24l.) działkę amfetaminy w związku z czym odpowie on również za posiadanie środków odurzających. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że wszystkie zatrzymane osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z grudziądzkich klubów.

Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował dwóch z nich (21 i 23l.) na trzy miesiące. Wobec pozostałych sprawców zastosowano policyjny dozór. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

autor/publikacja: sierż. szt. Jakub Skrzypek