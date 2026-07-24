Zatrzymani sprawcy rozboju na 21-latku Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, zatrzymali sprawców rozboju w wieku 38 i 51 lat na mieszkańcu Inowrocławia. Agresorzy pobili 21-latka i grożąc przedmiotem przypominającym broń palną oraz kastetem ukradli mu telefon komórkowy. Najbliższe trzy miesiące spędzą tymczasowo w areszcie. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Cała historia ma swój początek w minioną niedzielę (19.07.2026), kiedy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia młodego mężczyzny. Wysłani na miejsce funkcjonariusze,, w rozmowie ze zgłaszającym, ustalili, że kiedy był w Bydgoszczy dwóch mężczyzn zaproponowało mu podwiezienie go do domu w Inowrocławiu.

Jak się później okazało, był to pretekst do zaatakowania 21-latka. Jeden z agresorów, grożąc przedmiotem przypominającym broń palną i kastetem, zażądał oddania telefonu komórkowego. Następnie został pobity przez obu mężczyzn i pozostawiony w Tucznie (pow. inowrocławski).

Sprawą niezwłocznie zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, których priorytetem stało się ustalenie tożsamości sprawców rozboju i ich zatrzymanie.

Dwa dni później (21.07.2026), przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, na bydgoskich Bielawach, zatrzymali 38-latka. Ponadto w miejscu jego zamieszkania mundurowi ujawnili woreczek z suszem roślinnym.

Drugiego z nich, 51-latka, kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej zlokalizowali i zatrzymali na terenie Torunia.

Zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy pozwolił przedstawić 38 i 51-latkowi zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dodatkowo, pierwszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków.

Decyzją sądu zatrzymani spędzą najbliższe trzy miesiące tymczasowo w areszcie. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

autor: mł. asp. Jakub Skrzypek

publikacja: mł. asp. Jakub Skrzypek