Policyjni kursanci z bydgoskiej komendy miejskiej udzielili pomocy potrąconemu motocykliście Powrót Drukuj To, że pomaganie mają we krwi udowodnili dzisiaj dwaj najmłodsi stażem policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej posterunkowy Łukasz Olhow oraz posterunkowy Kacper Hołysz. Będący jeszcze kursantami funkcjonariusze, jadąc do służby, udzielili pomocy motocykliście poszkodowanemu na drodze w Pawłówku, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali pogotowie. 38-latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dzisiejszego poranka (30.07.2026) około godziny 7.00 policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy posterunkowy Łukasz Olhow oraz posterunkowy Kacper Hołysz jechali do służby. Przejeżdżając przez rondo na DK 10 w Pawłówku widzieli moment, w którym doszło do zdarzenia z udziałem motocyklisty i kierującej Oplem kobiety.

Funkcjonariusze natychmiast się zatrzymali. W pierwszej kolejności zaopiekowali się poszkodowanym kierowcą jednośladu, który potrzebował pomocy medycznej, po czym powiadomili o zdarzeniu służby i poprosili o przyjazd załogi pogotowia. Zabezpieczyli również pojazd i zadbali o odpowiednie oznaczenie pasa ruchu, na którym doszło do zdarzenia.

Chwilę później, 38-latek został zabrany do szpitala, a ustalaniem wszystkich okoliczności zajęli się przybyli na miejsce policjanci ruchu drogowego. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Oplem Corsą 52-letnia kobieta, wjeżdżając na rondo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście i doprowadziła do zderzenia z nim. W wyniku tego kierujący jednośladem marki BMW przewrócił się i doznał obrażeń.

Po raz kolejny potwierdza się policyjna dewiza „POMAGAMY i CHRONIMY”. Policjanci nie tylko udzielili motocykliście pierwszej pomocy w chwili zagrożenia jego zdrowia i życia, ale także wezwali załogę pogotowia i zaopiekowali się mężczyzną do przyjazdu karetki. Zadbali również o bezpieczeństwo na drodze. Dzięki natychmiastowej pomocy posterunkowego Łukasza Olhow oraz posterunkowego Kacpra Hołysz poszkodowany szybko trafił pod opiekę medyków. Choć są na początku swej służby w Policji udowodnili, że wybór tej drogi zawodowej to „strzał w dziesiątkę".

autor: nadkom. Lidia Kowalska

publikacja: nadkom. Lidia Kowalska