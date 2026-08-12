Kursant bydgoskiego Śródmieścia uratował kajakarza
Nie tylko doświadczeni policjanci udowadniają, że pomaganie mają we krwi. Swoją postawą już na początku służby wykazał się posterunkowy Krzysztof Sobczyk, kursant z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Wracając po służbie do domu, zauważył mężczyznę, który wypadł z kajaka do Brdy i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Policjant bez chwili wahania ruszył mu na pomoc i wyciągnął go z wody.
Posterunkowy Krzysztof Sobczyk, który do służby w Policji został przyjęty zaledwie na początku lipca 2026 roku, wracał po zakończonej służbie do miejsca zamieszkania. W pewnym momencie, przechodząc w pobliżu Starego Rynku, zauważył mężczyznę, który wypadł z kajaka do Brdy. Kajakarz wołał o pomoc i próbował wydostać się z wody, jednak nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do brzegu.
Policjant natychmiast ruszył w jego kierunku. Oparł się o barierki, dzięki czemu mógł bezpiecznie wychylić się nad taflę rzeki i wyciągnąć ręce w stronę potrzebującego. Mężczyzna chwycił funkcjonariusza, a ten zdołał wyciągnąć go na brzeg, gdzie upewnił się czy wszystko w porządku czy jednak potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Na szczęście obyło się bez wzywania ratowników medycznych.
Po raz kolejny potwierdza się policyjna dewiza „Pomagamy i Chronimy”. Posterunkowy Krzysztof Sobczyk jest dopiero na początku swojej policyjnej drogi, jednak już teraz udowodnił, że mundur to przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka i gotowość do działania wtedy, gdy ten potrzebuje pomocy.
autor: mł. asp. Jakub Skrzypek
publikacja: mł. asp. Jakub Skrzypek
Opis filmu: Kursant bydgoskiego Śródmieścia uratował kajakarza
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.5 MB)