Kursant bydgoskiego Śródmieścia uratował kajakarza Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Nie tylko doświadczeni policjanci udowadniają, że pomaganie mają we krwi. Swoją postawą już na początku służby wykazał się posterunkowy Krzysztof Sobczyk, kursant z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Wracając po służbie do domu, zauważył mężczyznę, który wypadł z kajaka do Brdy i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Policjant bez chwili wahania ruszył mu na pomoc i wyciągnął go z wody.

Posterunkowy Krzysztof Sobczyk, który do służby w Policji został przyjęty zaledwie na początku lipca 2026 roku, wracał po zakończonej służbie do miejsca zamieszkania. W pewnym momencie, przechodząc w pobliżu Starego Rynku, zauważył mężczyznę, który wypadł z kajaka do Brdy. Kajakarz wołał o pomoc i próbował wydostać się z wody, jednak nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do brzegu.

Policjant natychmiast ruszył w jego kierunku. Oparł się o barierki, dzięki czemu mógł bezpiecznie wychylić się nad taflę rzeki i wyciągnąć ręce w stronę potrzebującego. Mężczyzna chwycił funkcjonariusza, a ten zdołał wyciągnąć go na brzeg, gdzie upewnił się czy wszystko w porządku czy jednak potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Na szczęście obyło się bez wzywania ratowników medycznych.

Po raz kolejny potwierdza się policyjna dewiza „Pomagamy i Chronimy”. Posterunkowy Krzysztof Sobczyk jest dopiero na początku swojej policyjnej drogi, jednak już teraz udowodnił, że mundur to przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka i gotowość do działania wtedy, gdy ten potrzebuje pomocy.

autor: mł. asp. Jakub Skrzypek

publikacja: mł. asp. Jakub Skrzypek