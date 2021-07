Służby ratunkowe pomogły żeglarzom Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wspólnie z ratownikami WOPR-u i strażakami OSP ratowali ośmioosobową załogę jachtu nad Zalewem Koronowskim. Ich jacht przewrócił się w wyniku załamania pogody i potężnego wiatru. Po zgłoszeniu funkcjonariusze natychmiast popłynęli udzielić pomocy żeglarzom. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

To kolejny przykład potwierdzający potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa służb ratunkowych nad wodą. Mowa oczywiście o ratownikach WOPR-u, straży pożarnej i oczywiście policyjnych „wodniakach”. Czasami to właśnie od nich zależy życie wypoczywających nad wodą. Niejednokrotnie ich interwencje to wynik braku myślenia osób korzystających z letnich uroków na wodzie. Niestety bywają też sytuacje nagłe, losowe, na które czasami nie mamy większego wpływu.

Tak było właśnie wczoraj (28.07.2021), kiedy nad Zalewem Koronowskim, blisko Pieczysk, przeszedł bokiem front burzowy. Pogoda prawie w jednej chwili stała się zagrożeniem dla wielu osób wypoczywających nad wodą, a w szczególności dla osób korzystających z różnych obiektów pływających. Nagle zebrał się potężny wiatr, który przewrócił jeden z jachtów na wodzie. W żaglówce znajdowało się osiem osób, które momentalnie wpadły do wody. Na szczęście informacja o tym zdarzeniu szybko trafiła do służb ratunkowych.

Pierwsi na miejscu pojawili się łodzią ratownicy WOPR-u. Zaraz za nimi pojawili się bydgoscy „wodniacy”. Funkcjonariusze zaczęli wyciągać znajdujące się w wodzie osoby. Na brzegu czekała już załoga pogotowia ratunkowego. Na szczęście nie była potrzebna, ponieważ nikomu nic się nie stało. Do pomocy przypłynęły również dwie łodzie OSP Koronowo i Gościeradz.

Kiedy było już wiadomo, że nikomu nic nie grozi, służby wraz z pomocą właściciela wypożyczalni motorówek w Pieczyskach postanowiły za pomocą łodzi podjąć próbę postawienia żaglówki. Niestety, pomimo kilku prób, położenie łodzi i warunki atmosferyczne na to nie pozwalały. Jacht został położony na bok. W ten sposób policjanci wraz z WOPR-em przy wykorzystaniu motorówki odholowali żaglówkę na brzeg.