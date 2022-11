Patrol na motocyklach pomógł starszej kobiecie Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej „drogówki” pomogli starszej kobiecie przejść przez ruchliwą drogę. Kobieta szła w kierunku cmentarza. Niestety ze względów zdrowotnych wybrała do przejścia miejsce niedozwolone. Z pomocą funkcjonariuszy bezpiecznie opuściła jezdnię.

W ostatnich dniach wiele osób wybrało się na groby najbliższych w związku z dniem Wszystkich Świętych. Mieszkańcy przyjeżdżali na nekropolie samochodami, a także komunikacją publiczną. Były też osoby, które przemieszczały się pieszo. W wielu miejscach przy cmentarzach została zmieniona organizacja ruchu. Właśnie w tych miejscach najczęściej można było spotkać policyjne patrole. Funkcjonariusze pełnili służbę w pobliżu cmentarzy dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo podróżujących i odwiedzających groby.

Jednym z takich przykładów była sytuacja, która miała miejsce we wtorek (1.11.2022) w południe na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy (na wysokości ulicy Skandynawskiej). Tam, policjanci z bydgoskiego wydziału ruchu drogowego, jadąc na motocyklach, zauważyli starszą kobietę idącą o kuli, która próbowała przejść przez ruchliwą ulicę. Zgodnie z prawem drogowym było to miejsce niedozwolone do przechodzenia.

Funkcjonariusze zatrzymali się, wstrzymali na chwilę ruch na drodze i pomogli kobiecie bezpiecznie przejść przez dwie jezdnie. Kobieta tłumaczyła, że miała daleko do przejścia dla pieszych i nie byłaby wstanie do niego dojść. Policjanci w rozmowie z nią zwrócili jej uwagę o nieprawidłowym zachowaniu i niebezpieczeństwie z tym związanym. Z pomocą funkcjonariuszy kobiecie nic się nie stało.