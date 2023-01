Bydgoszczanin aresztowany za posiadanie 5 kg narkotyków

Ponad 5 kg zakazanego środka psychotropowego 3-CMC, a także kokainę zabezpieczyli policjanci z bydgoskiego wydziału narkotykowego. Do sprawy zatrzymali 38-latka, który uciekał przed nimi ulicami Bydgoszczy. Podejrzany trafił już na trzy miesiące do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat pozbawienia wolności.