Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie motocyklisty Powrót Generuj PDF Drukuj Kierujący motocyklem i jednocześnie przewożący pasażera, wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością i brakiem rozwagi. Mężczyzna doprowadził do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jadąc jednośladem z prędkością uniemożliwiającą panowanie nad pojazdem, na prowadzenie którego nie miał wymaganych uprawnień, a do tego łamiąc przepisy ruchu drogowego.

Publikowane przez nas nagranie obrazuje poczynania kierowcy, któremu zabrakło wyobraźni co do możliwych skutków swojego zachowania. Do zdarzenia doszło na ulicy Inwalidów w Bydgoszczy. 21-latek, nie stosując się do zakazu wyprzedzania, wykonał ten manewr, jednocześnie gwałtownie przyspieszając, po czym stanął na jednym kole. Skutkowało to najpierw upadkiem pasażera, a następnie przewróceniem się pojazdu. Motocykl, ślizgając się po jezdni, uderzył w samochód nadjeżdżający z naprzeciwka.

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali mieszkańcowi powiatu bydgoskiego prawo jazdy. Ponadto sporządzili dokumentację do skierowania wniosku o ukaranie do sądu w związku z popełnionymi przez niego wykroczeniami.

21-latek odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizji), jazdę bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tej kategorii pojazdu oraz wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym.

Jednocześnie policjanci apelują do kierowców o zdrowy rozsądek, o jazdę zgodną z przepisami, ale również dostosowaną do indywidualnych umiejętności. Jak pokazuje opisywana sytuacja, kierowcy zabrakło nie tylko uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdu, ale również umiejętności jazdy motocyklem o tak dużej mocy silnika. W efekcie tego mężczyzna nie był w stanie go opanować.