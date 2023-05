Ponad 14 kilogramów narkotyków zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej

Na 3 miesiące aresztu trafił bydgoszczanin zatrzymany przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 22-latek posiadał znaczną ilość narkotyków, których wartość czarnorynkowa to ponad 700 tysięcy złotych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.