Dzięki bydgoskim policjantom kilka kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z Bydgoszczy zatrzymali 29-latka, u którego zabezpieczyli ponad 4,5 kilograma zabronionych środków. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W miniony piątek (30.06.2023), policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że jeden z mieszkańców bydgoskiego Szwederowa może posiadać w mieszkaniu narkotyki.

Aby to sprawdzić pojechali pod wskazany adres, gdzie przed posesją zauważyli podejrzewanego mężczyznę spacerującego z psem, a następnie poszli wraz z nim do jego mieszkania. Już po wejściu zauważyli leżący na stole susz roślinny. Przeprowadzone wstępne badanie wykazało, że to blisko 85 gramów marihuany. W trakcie dalszego przeszukania ujawnili kolejne środki zabronione. Tym razem ponad 11 tysięcy tabletek MDMA o łącznej wadze blisko 4,5 kilograma. Zabezpieczone środki trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Dowodami w sprawie będą również: waga elektroniczna, gotówka, telefon komórkowy oraz puste woreczki strunowe.

To nie jedyna osoba, która poniesie konsekwencje w tej sprawie, ponieważ w trakcie przeprowadzania czynności przez policjantów do mieszkania przyszła kobieta. Okazało się, że ma związek z tego typu przestępczością. W jej mieszkaniu, do którego swoje kroki skierowali policjanci, znajdowało się kilka gramów marihuany.

Łącznie zabezpieczono ponad 4,5 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zarówno 29-letni mężczyzna, jak również jego o 3 lata młodsza koleżanka zostali zatrzymani

Mieszkaniec naszego miasta usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Wczoraj (03.07.2023), Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu sprawy, aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

Kobieta natomiast odpowie za posiadanie narkotyków i została objęta policyjnym dozorem.