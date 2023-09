Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej wyeliminowali z rynku blisko 5 kilogramów narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie realizacje narkotykowe w jednym dniu zakończone sukcesem. Policjanci z bydgoskiego wydziału narkotykowego zabezpieczyli różnego rodzaju narkotyki i zatrzymali do spraw dwie osoby. Podejrzani decyzją sądu zostali aresztowani na najbliższe trzy miesiące. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 5 kilogramów narkotyków.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy namierzyli kolejne osoby powiązane z podziemiem narkotykowym. Trop doprowadził ich do 28-letniego mieszkańca powiatu nakielskiego oraz 24-latka z Bydgoszczy. Z wiedzy funkcjonariuszy wynikało, że mężczyźni mogą posiadać zakazane środki psychoaktywne i psychotropowe. Funkcjonariusze podzielili się na dwie grupy realizacyjne i w jednym dniu (7.09.2023) przystąpili do działania.

Pierwszy podejrzewany wpadł w Białych Błotach. Podejrzewając jakim autem mężczyzna się przemieszcza, policjanci zwalczający przestępczość narkotykową poprosili o pomoc patrol z komisariatu w Białych Błotach, który zatrzymał kierowcę toyoty do kontroli drogowej. W środku, na miejscu pasażera, siedział typowany mężczyzna. Na widok policjantów, bezpośrednio po zatrzymaniu się auta, wybiegł z niego z torbą i zaczął uciekać. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów mężczyzna wyrzucił pakunek i kontynuował ucieczkę. Na niewiele się to zdało. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli również torbę, jak się okazało wypełnioną suszem roślinnym. Przeprowadzone wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to ponad 1,2 kilograma marihuany. Funkcjonariusze podejrzewając, że środków mieszkaniec powiatu nakielskiego może posiadać znacznie więcej, pojechali do jego miejsca zamieszkania. W trakcie przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę (58 g), kryształ 4CMC (749 g), 446 sztuk tabletek MDMA (228 g), a także gotówkę w kwocie ponad 85 tysięcy złotych. Łącznie 28-latek posiadał ponad dwa kilogramy narkotyków. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Niemal w tym samym czasie w bydgoskim Fordonie do realizacji przystąpiła druga grupa wydziału narkotykowego. Podejrzewanego mężczyznę policjanci zauważyli, gdy wychodził z bloku i skierował się do użytkowanego przez siebie pojazdu. Tam podeszli do niego i przedstawili mu powód wizyty. Mężczyzna na ich widok stał się nerwowy i próbował się oddalić, co natychmiast uniemożliwili mu policjanci. Po jego przeszukaniu, podczas którego w kieszeniach spodni ujawnili zawiniątka z białym proszkiem oraz kilka tysięcy gotówki w polskiej i obcej walucie, wraz z 24-latkiem poszli do jego miejsca zamieszkania, a następnie użytkowanej przez niego piwnicy. Szybko ich podejrzenia potwierdziły się. Bydgoszczanin posiadał 1415 gramów marihuany, 156 gramów kokainy oraz 1171 gramów kryształu 3-CMC. Łącznie wszystkie zabezpieczone u mieszkańca Fordonu środki to 2,7 kilograma. Ich właściciel również trafił do policyjnego aresztu.

Obaj zatrzymani w minioną sobotę (9.09.2023) zostali doprowadzeni do prokuratury i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek policji i prokuratora, sąd aresztował podejrzanych na najbliższe trzy miesiące.

Za naruszenie przepisów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.