Kolejny sukces bydgoskich policjantów. Przejęli znaczną ilość narkotyków Powrót Drukuj Po raz kolejny policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków. Tym razem ponad 1,7 kilograma 3CMC, marihuany i kokainy. Właściciel zabronionych środków trafił za kraty na najbliższe trzy miesiące.

Na trzy miesiące do aresztu trafił 24-letni bydgoszczanin, którym zainteresowali się bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową. Z ich informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości substancji zabronionych.

By to potwierdzić w miniony czwartek (16.11.2023) po południu skierowali swoje kroki do jego miejsca zamieszkania na bydgoskim Błoniu. Tam drzwi otworzył im ojciec podejrzewanego. Po przedstawieniu powodu wizyty, w jego obecności, policjanci przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez syna.

Chwilę później okazało się, że podejrzenia policjantów były słuszne. Mieszkaniec naszego miasta miał w domu znaczne ilości narkotyków. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1700 gramów różnego rodzaju środków: 3CMC, marihuany i kokainy, a także pieniądze - niemal 2000 złotych, telefony komórkowe oraz wagę elektroniczną.

Podczas czynności do domu powrócił właściciel zabezpieczonych substancji. 24-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków.

W sobotę (18.11.2023) bydgoszczanin został przewieziony do prokuratury, a następnie do sądu. Sędzia po zapoznaniu się z materiałami sprawy aresztował go na trzy miesiące.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.