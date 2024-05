Wspólne ćwiczenia policjantów i funkcjonariuszy SOK Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj I Kompania Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji (NPP) z bydgoskiej komendy miejskiej, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei (SOK), wzięła udział w ćwiczeniach, które odbyły się w rejonie dwóch stacji kolejowych. Celem szkolenia było przypomnienie policjantom zasad działania w pododdziałach zwartych oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie pracy ze sprzętem specjalistycznym.

Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zgromadzeń, demonstracji, zabezpieczania marszów oraz imprez sportowych, jak również przejazdu kibiców różnymi środkami komunikacji publicznej. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie zamieszkom oraz zapewnienie porządku publicznego. NPP to jednostki, które są wyszkolone w zakresie działań w pododdziale zwartym oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym. Formacja ta składa się z funkcjonariuszy, pełniących na co dzień służbę w komisariatach, przede wszystkim w pionie prewencji.

We wtorek (07.05.2024) w rejonie dwóch stacji kolejowych – Bydgoszcz Leśna oraz Bydgoszcz Bielawy policjanci zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji, wspólnie z funkcjonariuszami SOK, przez kilka godzin, ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych. Tym razem założeniem ćwiczeń była symulacja przejazdu kibiców oraz zatrzymanie składu pociągu w celu wyciągnięcia ich na poziomie gruntu, jak również z poziomu peronu. Takie szkolenia mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz możliwości skutecznego działania i podniesienia poziomu wyszkolenia z zakresu zabezpieczenia przemieszczania się uczestników imprez masowych. Odgrywanie scenariuszy miało odzwierciedlić rzeczywiste działania podczas prowadzenia policyjnej interwencji.

Zajęcia przyczyniły się do podniesienia poziomu umiejętności mundurowych oraz zwiększenia ich gotowości do szybkiej i skutecznej interwencji w sytuacjach wymagających zastosowania działań ofensywnych. W ćwiczeniach brały udział plutony złożone z funkcjonariuszy z komisariatów policji bydgoskiego Śródmieścia, Szwederowa, Wyżyn, Błonia oraz Fordonu. Szkolenie odbyło się pod nadzorem Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy podinsp. Marcina Klimczaka, Sztabu Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz policjantów bydgoskiego oddziału prewencji.