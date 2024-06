Bydgoscy policjanci zabezpieczyli „podróbki“ o wartości ponad 2 milionów złotych Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Ponad 6400 sztuk podrobionej odzieży różnych marek zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej zwalczający przestępczość gospodarczą. Mężczyzna, który oferował do sprzedaży „podróbki” został zatrzymany. Trwa postępowanie w sprawie naruszenia prawa o własności przemysłowej oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ze wstępnych ustaleń policjantów straty pokrzywdzonych podmiotów sięgają ponad 2 miliony złotych.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że 37-latek, za pośrednictwem Internetu, wprowadza do obiegu odzież z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm.

By to sprawdzić funkcjonariusze pojechali do dwóch miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie przeszukali dwie posesje. Na potwierdzenie swoich podejrzeń nie musieli długo czekać. Przeprowadzone przeszukanie domów w powiecie grodziskim zobrazowało skalę nielegalnego procederu.

Jak się okazało, mężczyzna na internetowych portalach sprzedażowych oferował różnego rodzaju odzież (m.in.: bluzy, spodnie, t-shirty, bieliznę, koszule). Wszystkie te przedmioty opatrzone były podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Łącznie policjanci zabezpieczyli 6400 sztuk nielegalnego towaru. Straty na szkodę pokrzywdzonych firm zostały wstępnie oszacowane na kwotę ponad 2 milionów złotych. Wszystkie ujawnione przedmioty zostały przez policjantów zabezpieczone.

37-latek usłyszał zarzuty z Ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej, jak również kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.