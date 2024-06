Bydgoscy policjanci i pracownicy cywilni komendy dołączyli do akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo” Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy dołączyli do akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo”. Jej organizatorem jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Tym sposobem uczestnicy biegu połączyli zdrowe z pożytecznym, gdyż opłaty startowe zasiliły już konto fundacji. Na czele tego sportowego wydarzenia stanęli Szefowie bydgoskiej komendy.

Wystarczy pół godziny aktywności, aby dołączyć do Akcji „Wiosna na sportowo”. Głównym celem jest zebranie środków dla wdów i sierot po naszych kolegach. Każdy ruch, czy to w formie rekreacyjnej, czy sportowej poprawia nasze zdrowie i samopoczucie, więc pomagając osieroconym rodzinom pomagamy także sobie.

Z tego też względu w minioną środę (12.06.2024) punktualnie o 9.00 policjanci i pracownicy cywilni bydgoskiej komendy oraz jednostek podległych, na czele z Panami Komendantami podinspektorem Mariuszem Gaikiem, podinspektorem Marcinem Wyłubą oraz podinspektorem Marcinem Klimczakiem, pojawili się na linii startu w bydgoskim Myślęcinku, by pokonać dowolny dystans przez co najmniej 30 minut. Każdy w dowolny sposób - biegnąc, idąc czy jadąc na rowerze - zrealizował ten cel i tym samym połączył zdrowe z pożytecznym.

Akcja trwa od 15 maja do 16 czerwca 2024 r. do godziny 23.59. W tym czasie należy w dowolnym miejscu przez co najmniej 30 minut pokonać dowolny dystans w wybrany przez siebie sposób. Może to być wycieczka rowerowa, bieg, jazda na rolkach, pływanie, spływ kajakiem czy zwykły spacer. Ważne by aktywność była udokumentowana zdjęciami lub odnotowaniem w aplikacjach, które liczą czas i kilometry pokonanego dystansu. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej.