Policjanci z Bydgoszczy nieśli pomoc powodzianom Data publikacji 25.09.2024 Policjanci z ogniwa wodnego bydgoskiej komendy miejskiej, w dniach 14-23 września 2024 r. pełnili swoje służby niosąc pomoc mieszkańcom zalanych terenów. Szeroki wachlarz ich zadań świadczy o szerokim spektrum koniecznej, natychmiastowej i zróżnicowanej pomocy. Taką nieśli bydgoscy funkcjonariusze skierowani do miejscowości objętych powodzią.

W związku z sytuacją powodziową na terenie województwa dolnośląskiego, czterech policjantów z ogniwa wodnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy: sierż. szt. Mateusz Maszudziński, sierż. szt. Awa Gawrych, st. sierż. Arkadiusz Zakrzewski i sierż. Jakub Milewski, w dniach 14 - 23 września 2024 r., zostało skierowanych do działań na terenach powodziowych. Wykorzystywali do nich dwa pojazdy terenowe oraz dwie policyjne łodzie motorowe.

Bydgoscy „wodniacy” na początku pełnili swe służby w miejscowościach Kłodzko, Stronie i Lądek Zdrój, a w kolejnych dniach kierowani byli między innymi do miejscowości: Oława, Stary Górnik, Janików, Jelcz, Brzeg Dolny, Uraz, Środa Śląska. We wszystkich tych miejscowościach docierali pojazdami terenowymi do miejsc trudno dostępnych robiąc rozpoznanie co do osób potrzebujących pomocy.

Funkcjonariusze sprawdzali zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych, pomagali mieszkańcom przy ich wzmacnianiu, transportowali jedzenie, wodę, agregaty, oraz docierali łodziami do miejsc odciętych od lądu, gdzie nie mogły dojechać pojazdy, a także dbali o bezpieczeństwo pozostawionego, przez ewakuowanych mieszkańców, dobytku.

Korzystając ze specjalistycznego sprzętu prowadzili ustalenia w zakresie ewakuacji poszkodowanych oraz dostarczali pomoc najbardziej potrzebującym. Warunki, w jakich przyszło im działać, były niezwykle trudne. Znacznie podniesiony stan wód, zalane tereny oraz rozmyte drogi i mosty uniemożliwiały dostęp do miejscowości tradycyjnymi środkami transportu. Te, wymagały wcześniejszego sprawdzenia i wykorzystania łodzi płaskodennych. Dzięki, działaniom udało się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a także zabezpieczać wały przeciwpowodziowe, które były kluczowe w zapobieganiu dalszemu zalaniu. Codzienna kontrola stanu wałów pozwoliła na wczesne wykrywanie uszkodzeń i natychmiastowe podejmowanie działań naprawczych.

Funkcjonariusze wspierali również działania poszukiwawcze. 22 września zostali skierowani do Lądka Zdroju i pomagali policjantom z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w poszukiwaniu zaginionej obywatelki Niemiec, przeczesując rzekę Białą Lądecką, używając specjalistycznego sprzętu ochronnego w tymi woderów, skafandrów suchych i kamizelek asekuracyjnych dążyli do odnalezienia kobiety.