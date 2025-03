Policjanci ze Szwederowa udzielili pomocy Seniorce, która upadła na chodniku i doznała obrażeń Powrót Drukuj „Być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie” to powiedzenie jest jakże aktualne w odniesieniu do policjantów z bydgoskiego Szwederowa młodszego aspiranta Aleksandra Hałas oraz sierżant Mileny Boguckiej, którzy patrolując ulicę Ujejskiego zwrócili uwagę na starszą kobietę, która bezwładnie upadła na chodniku doznając obrażeń twarzy. Natychmiast udzielili jej pomocy i wezwali pogotowie. 82-latka trafiła do szpitala.

Sytuacja niebezpieczna dla zdrowia i życia 82-letniej bydgoszczanki miała miejsce w miniony wtorek (4.03.2025) około godziny 11:50 na ulicy Ujejskiego w Bydgoszczy. Kobieta idąc chodnikiem, w pewnym momencie, bezwładnie się przewróciła, w żaden sposób nie amortyzując upadku.

W tym samym czasie wspomnianą ulicę patrolowali policjanci z komisariatu na bydgoskim Szwederowie, którzy widząc z oddali całe zdarzenie natychmiast podjechali do kobiety, by udzielić jej pomocy. Okazało się, że Seniorka doznała obrażeń twarzy. Funkcjonariusze zaopatrzyli jej ranę, ale też zadbali, by kobieta się uspokoiła. Na miejsce wezwali również załogę pogotowia, która przewiozła 82-latkę do szpitala. Policjanci o całej sytuacji poinformowali rodzinę kobiety.

Po raz kolejny policjanci potwierdzili, że powiedzenie „być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie” nie wzięło się znikąd. W takim właśnie miejscu i czasie znaleźli się młodszy aspirant Aleksander Hałas oraz sierżant Milena Bogucka, którzy pomogli bydgoszczance w chwilach zagrożenia jej zdrowia i życia. Dzięki ich natychmiastowej i fachowej pomocy bydgoszczanka szybko trafiła pod opiekę medyków.

autor: kom. Lidia Kowalska

publikacja: kom. Lidia Kowalska