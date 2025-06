Niecodzienna interwencja policjantów z Bydgoszczy Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Hasło „Pomagamy i Chronimy” przyświeca policjantom z Bydgoszczy każdego dnia podczas wykonywania obowiązków służbowych. Również tych niecodziennych, takich jak dzisiejszego poranka. Funkcjonariusze z Błonia zadbali, by łoś, który wszedł do miasta i spacerował w rejonie ronda Grunwaldzkiego, bezpiecznie mógł wrócić do lasu, a tym samym, by jego przemieszczanie nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym.

Niecodzienna, choć nie pierwsza tego typu sytuacja miała miejsce dzisiejszego poranka w rejonie ronda Grunwaldzkiego. Tuż po 7.00 dyżurny bydgoskiej komendy został powiadomiony o tym, że w tym miejscu spaceruje łoś. Zwierzę miało być spokojne, jednak chodziło po terenach zielonych oraz ulicach i chodnikach.

Wiedząc, że pojawiające się nagle na drodze zwierzę może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym, natychmiast na miejsce został skierowany patrol z Błonia.

Funkcjonariusze zauważywszy zwierzę, zadbali by się nie spłoszyło, a jednocześnie pilnowali, by nie weszło wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Z rejonu ronda Grunwaldzkiego łoś został przeprowadzony boczną ulicą do ronda Poznańskiego, a stamtąd zwierzę już samo skierowało się w stronę Parku im. Jana Henryka Dąbrowskiego.

W międzyczasie dyżurny poinformował o tym fakcie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, które na miejsce zadysponowało lekarza weterynarii.

Następnie zwierzę zlokalizowano przy ulicy Kossaka, a Gersona. Tam został skierowany patrol ze Szwederowa oraz służby weterynaryjne. Te w dogodnym momencie uśpiły łosia.

Z uwagi na gabaryty zwierzęcia konieczny był przyjazd Straży Pożarnej, by móc przetransportować je do lasu.

„Pomagamy i Chronimy” to nasza dewiza również w odniesieniu do zwierząt, których dobro jest wartością nadrzędną. Dbając o los tego łosia policjanci dbali również o bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych, dla których zdezorientowane zwierzę może stanowić zagrożenie, szczególnie w momencie wejścia na ulicę, wprost pod nadjeżdżające pojazdy.

autor: kom. Lidia Kowalska

publikacja: kom. Lidia Kowalska