NIE DAMY SIĘ OSZUKAĆ!!!! Spot profilaktyczny dla Seniorów Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wraz z Miastem Bydgoszcz zaprosili chętnych Seniorów do udziału w filmie profilaktycznym zawierającym cenne porady dla społeczności senioralnej. Jak wiemy ta grupa wiekowa bardzo często pada ofiarami oszustów działających metodami „na wnuczka”, „na policjanta” czy podszywających się pod przedstawicieli różnego rodzaju instytucji. Wierzymy, że treści przekazane przez naszych mieszkańców - aktorów trafią do szerokiego grona odbiorców, a tym samym uchronią przez tego rodzaju przestępstwem.

Oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, czy „na prokuratora” to przestępstwa, w których ofiarami są przeważnie osoby starsze. Metoda działania sprawców w takich przypadkach za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w książce, po czym nawiązują kontakt. Podają się za członka rodziny: wnuczka, kolegę, przyjaciela, lekarza, policjanta, czy prokuratora. Do tego prowadzą rozmowę w taki sposób, że osoba pokrzywdzona jest przekonana, że rozmawia z tym, za kogo ów się podaje.

To jednak nie jedyne metody działania oszustów. Coraz częściej Seniorzy stają się ofiarami przestępców działających w internecie. Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, oferowanie dużych zysków z inwestycji w krótkim czasie to dziś częste sposoby działania oszustów. Niejednokrotnie pokrzywdzeni niczego nie podejrzewając, sami je przekazują. Chcąc zainwestować pieniądze upewnijmy się, że będą one bezpieczne.

Policjanci niemal każdego dnia odnotowują przypadki oszustw. Sposoby działania są różnorodne i tylko ogromna czujność może uchronić nas przed utratą pieniędzy. Dlatego też, chcąc uchronić Seniorów przed utratą oszczędności życia policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przy współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, postanowili nagrać spot profilaktyczny i zaprosić bydgoskich Seniorów do wzięcia w nim udziału. Na odzew z ich strony nie musieli długo czekać. Zgłosili się chętnie i licznie. Dzięki ich zaangażowaniu, odwadze i chęci powstał film profilaktyczny, który miał dzisiaj swoją premierę w Domu Seniora przy ulicy Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

Mamy nadzieję, że materiał zaprezentowany w spocie profilaktycznym trafi do świadomości Seniorów w naszym mieście oraz powiecie i dzięki temu uchroni ich przed przestępstwem.

Ten krótki filmik będzie również wykorzystywany przez policjantów podczas spotkań z tą grupą wiekową, ale nie tylko.

autor: nadkom. Lidia Kowalska

publikacja: nadkom. Lidia Kowalska