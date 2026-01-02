Nielegalni imigranci z Pakistanu i Afganistanu zatrzymani przez bydgoskich policjantów. Za kratami są również dwaj obywatele Ukrainy za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy RP Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa usłyszało 3 Pakistańczyków oraz 7 Afgańczyków, których zatrzymali policjanci z Bydgoszczy. Natomiast dwaj obywatele Ukrainy, którzy ich przewozili odpowiedzą za pomocnictwo przy tym nielegalnym procederze. Do zatrzymania tych osób doszło na drodze krajowej nr 10 po informacji otrzymanej z Placówki Straży Granicznej w Białymstoku.

Cała historia ma swój początek w sylwestrowy poranek (31.12.2025) na terenie województwa podlaskiego. Z informacji przekazanych dyżurnemu bydgoskiej komendy miejskiej przez Straż Graniczną w Białymstoku wynikało, że od strony przejścia granicznego w Sejnach przemieszcza się samochód Toyota Proace przewożący nielegalnych imigrantów. Komunikat dotyczący tego, że wspomniane auto może przejeżdżać przez nasz powiat, kierując się ku naszej zachodniej granicy, trafił natychmiast do będących w służbie patroli.

Na efekty ich działań poszukiwawczych nie trzeba było długo czekać. Policjanci z Błonia zauważyli odpowiadający opisowi samochód dostawczy na drodze krajowej nr 10. Do jego zatrzymania doszło na ulicy Szosa Obwodowa w Bydgoszczy. Zostali tam skierowani również funkcjonariusze z Wyżyn, Solca Kujawskiego, Białych Błot oraz wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W pojeździe policjanci ujawnili łącznie 12 mężczyzn w wieku od 17 do 41 lat: 3 Pakistańczyków, 7 Afgańczyków oraz 2 obywateli Ukrainy, jeden z nich był kierowcą pojazdu. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu na bydgoskich Wyżynach, a następnie trafili do policyjnej izby zatrzymań.

Wczoraj (1.01.2026), w obecności biegłych tłumaczy, zostali przesłuchani. Afgańczycy i Pakistańczycy usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dwaj obywatele Ukrainy odpowiedzą za pomocnictwo przy tym nielegalnym procederze.

Dzisiaj (2.01.2026) mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy będą podejmować wobec nich decyzje administracyjne związane z deportacją z naszego kraju.

autor: nadkom. Lidia Kowalska

publikacja: nadkom. Lidia Kowalska