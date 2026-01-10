Lód może załamać się w każdej chwili – policjanci apelują o rozsądek Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na Kanale Bydgoskim. Pod dwójką bawiących się dzieci załamał się lód. Na szczęście przechodzący w pobliżu przechodzień natychmiast zareagował i pomógł dziewczynkom wydostać się na ląd, zapobiegając tragedii. Dwie dziewięciolatki szybko trafiły pod opiekę ojca. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek.

Dziś (10.01.2026), o godzinie 11:20, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie dotyczące dzieci, pod którymi załamał się lód na Kanale Bydgoskim w rejonie ulicy Czarnej Drogi. Jak ustalili policjanci, 9-letnie dziewczynki biegały po zamarzniętej powierzchni kanału. W pewnej chwili lód pod nimi zaczął pękać i dzieci wpadły do wody.

Na szczęście w pobliżu znajdował się przechodzień, który zauważył całe zdarzenie i natychmiast ruszył z pomocą, pomagając dziewczynkom wydostać się na brzeg. Dzieciom nic się nie stało i trafiły do ich miejsca zamieszkania, pod opiekę ojca.

To zdarzenie po raz kolejny potwierdza, jak niebezpieczne mogą być zimowe zabawy na zamarzniętych akwenach. Lód, nawet gdy wydaje się gruby i stabilny, nigdy nie daje gwarancji bezpieczeństwa – zwłaszcza na rzekach, kanałach i zbiornikach o zmiennym nurcie wody.

Ponownie apelujemy do rodziców i opiekunów o rozsądek, nadzór nad dziećmi oraz rozmowy uświadamiające najmłodszych o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na lód.

Zwracamy się również do wszystkich mieszkańców o reagowanie na niebezpieczne sytuacje i natychmiastowe informowanie służb, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

