Sportowe podium dla bydgoskiego policjanta Powrót Drukuj Tym razem piszemy o sportowych sukcesach bydgoskiego policjanta komisarza Krzysztofa Tabaczyńskiego. Funkcjonariusz wywalczył brązowy medal w wyciskaniu sztangi leżąc podczas XII Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kategorii Submaster do 110 kilogramów.

Komisarz Krzysztof Tabaczyński, na co dzień Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, od lat z powodzeniem łączy służbę w Policji z treningami, doskonaląc swoje umiejętności i siłę. To przełożyło się na jego sukces sportowy.

Takim jest wywalczony przez komisarza Tabaczyńskiego w minioną sobotę (23.05.2026) brązowy medal XII Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kategorii Submaster do 110 kilogramów w wyciskaniu sztangi leżąc. Policjant podniósł 195 kg i tym samym stanął na trzecim stopniu podium.

Wyciskanie sztangi leżąc w formule RAW oznacza wykonanie boju bez użycia specjalistycznych koszul i kombinezonów. Zawodnik korzysta wyłącznie z własnej siły, a dozwolony sprzęt ogranicza się zazwyczaj do pasa, nakolanników i usztywniaczy na nadgarstki.

W zawodach tych, w różnych kategoriach, startowało łącznie 220 zawodników.

Sukces bydgoskiego funkcjonariusza to powód do dumy przede wszystkim dla niego samego, ale także dla całej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Jego wynik to nie tylko sportowy sukces, ale również przykład konsekwencji, samodyscypliny i charakteru, które są niezwykle ważne zarówno w sporcie, jak i w codziennej policyjnej służbie.

Komisarz Tabaczyński pokazuje, że mundur to nie tylko obowiązek, ale także postawa oparta na wytrwałości, odpowiedzialności i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: nadkom. Lidia Kowalska

publikacja: nadkom. Lidia Kowalska