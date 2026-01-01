Bydgoscy policjanci zlikwidowali cztery miejsca produkcji narkotyków Powrót Drukuj Policjanci z wydziału dw. z przestępczością narkotykową i pseudokibiców, działając wspólnie z funkcjonariuszami innych wydziałów komendy miejskiej w Bydgoszczy, kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy oraz przy udziale kontrterrorystów z Gdańska i Bydgoszczy, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w osoby zajmujące się produkcją narkotyków syntetycznych. Efektem działań była likwidacja czterech miejsc produkcji zabronionych środków działających na terenie powiatów bydgoskiego, nakielskiego oraz tucholskiego. Do sprawy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn. Każdemu z nich grożą wieloletnie kary pozbawienia wolności.

Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji, dzięki współpracy z policjantami z innych wydziałów komendy miejskiej w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych z Gdańska i Bydgoszczy jednocześnie weszli do wytypowanych miejsc, w których odbywała się produkcja środków odurzających i substancji psychotropowych.

W wyniku przeprowadzonych czynności, mundurowi zlikwidowali cztery miejsca służące do wytwarzania tzw. kryształu. Jak wynika z opinii ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy z zabezpieczonych substancji i komponentów mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli między innymi ponad 9 kilogramów „kryształu” z grupy katynonów, substancje 3-CMC i 4-CMC, a także ponad 2200 tabletek MDMA, marihuanę oraz kokainę.

Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, w wieku od 28 do 58 lat, podejrzanych o udział w nielegalnym procederze. Jak się okazało najstarszy z nich był dodatkowo poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych, za co grożą im wieloletnie kary więzienia. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy miejskiej w Bydgoszczy, którzy wyjaśniają szczegółowe okoliczności działalności grupy oraz skalę prowadzonego procederu.

autor: nadkom. Lidia Kowalska

publikacja: nadkom. Lidia Kowalska

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