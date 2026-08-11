Kryminalni z bydgoskich Wyżyn zatrzymali sprawcę podpalenia
Jeszcze tego samego dnia kilka godzin po zdarzeniu kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny zatrzymali 60-latka podejrzanego o podpalenie pawilonu handlowego przy ulicy Modrakowej w Bydgoszczy. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Wszystko zaczęło się w minioną sobotę (8.08.2026) na bydgoskich Wyżynach. Policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze jednego z pawilonów handlowych przy ulicy Modrakowej.
Funkcjonariusze, którzy przeprowadzili oględziny na miejscu, nie mieli wątpliwości, że nie był to przypadek a celowe podpalenie, co potwierdziła ekspertyza biegłego.
Sprawą zajęli się kryminalni z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczone nagranie z monitoringu. Na tej podstawie bardzo szybko wytypowali podejrzewanego. Policjanci ustalili, że podpalaczem jest nie kto inny, jak znany im z wcześniejszych interwencji 60-latek.
Mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia kilka godzin po zdarzeniu. Usłyszał zarzut uszkodzenia mienia poprzez podpalenie za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
autor: mł. asp. Jakub Skrzypek
publikacja: mł. asp. Jakub Skrzypek
Opis filmu: Kryminalni z bydgoskich Wyżyn zatrzymali sprawcę podpalenia
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