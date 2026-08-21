Areszt dla Bydgoszczanina podejrzanego o rozbój na Seniorce Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie mieszkaniec Bydgoszczy podejrzany o rozbój na 76-letniej Seniorce. Napastnik przewrócił kobietę i siłą zabrał należącą do niej biżuterię. 36-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu (12.08.2026 r.) przed jednym z marketów na bydgoskich Wyżynach. Jak wynika z ustaleń policjantów z tamtejszego komisariatu, napastnik podbiegł do 76-latki poruszającej się przy pomocy chodzika i szarpiąc spowodował, że przewróciła się ona na ziemię. Wtedy sprawca siłą zerwał jej z szyi łańcuszek, a z ucha kolczyk i uciekł. Zaatakowana Seniorka o zajściu poinformowała bydgoskich policjantów.

Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny natychmiast zajęli się tą sprawą. Zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowany został przebieg zajścia, a także wizerunek sprawcy. Ten trafił do wszystkich jednostek na terenie miasta. Na efekty działań funkcjonariuszy z jednostek podległych bydgoskiej komendzie miejskiej nie trzeba było długo czekać.

Zaledwie kilka godzin po zdarzeniu policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, patrolując ulice miasta, zauważyli mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał przedstawionemu im, gdy rozpoczynali służbę. Mundurowi zatrzymali 36-latka. Podczas przeszukania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli przy nim skradziony kolczyk.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, 36-latek usłyszał zarzut rozboju. Na wniosek policjantów i prokuratora, sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

autor: mł. asp. Jakub Skrzypek

publikacja: mł. asp. Jakub Skrzypek