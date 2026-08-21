Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia pomogli Seniorce trafić do domu Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Czasem wystarczy chwila uwagi i wyciągnięta pomocna dłoń, aby sprawić, że trudna sytuacja znajdzie szczęśliwe zakończenie. Przekonała się o tym Seniorka, która po wizycie u lekarza miała problem z odnalezieniem drogi do swojego domu. Z pomocą przyszło jej trzech młodych policjantów.

Do Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście wpłynęły podziękowania dla sierżanta Adama Balceraka, starszego posterunkowego Tomasza Smolińskiego oraz starszego posterunkowego Patryka Warkoczyńskiego. Kobieta postanowiła w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność za pomoc, jaką okazali jej funkcjonariusze.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które do bydgoskich policjantów przekazał mąż Seniorki. Mężczyzna poinformował, że żona pojechała do szpitala, a następnie miała spotkać się z nim w ustalonym wcześniej miejscu i czasie. Kobieta jednak nie pojawiła się na umówionym spotkaniu, a mąż nie miał z nią kontaktu.

Informacja o zaginięciu Seniorki została przekazana wszystkim policjantom pełniącym wówczas służbę. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania, sprawdzając między innymi miejsca, w których kobieta mogła się znajdować.

W trakcie czynności policjanci przeanalizowali również zapis monitoringu. Dzięki niemu ustalili, że 84-latka po opuszczeniu szpitala przemieszczała się komunikacją publiczną.

Ostatecznie trop doprowadził funkcjonariuszy na ulicę Gdańską w Bydgoszczy, gdzie sierżant Adam Balcerak, starszy posterunkowy Tomasz Smoliński oraz starszy posterunkowy Patryk Warkoczyński odnaleźli kobietę. Seniorka była bezpieczna. Policjanci odwieźli ją do domu i przekazali pod opiekę męża.

Jak podkreśliła w swoim piśmie, pomoc mundurowych była dla niej bardzo ważna. Zdecydowała się więc skierować słowa uznania bezpośrednio do Komendanta komisariatu na Śródmieściu.

„Składam serdeczne podziękowanie trzem młodym funkcjonariuszom Policji Panom: Adamowi Balcerakowi, Tomaszowi Smolińskiemu, Patrykowi Warkoczyńskiemu (…) Jeszcze raz serdecznie im dziękuję, są wzorem do naśladowania” – napisała Seniorka.

Dla policjantów takie słowa są szczególnym wyróżnieniem. Codzienna służba to nie tylko podejmowanie interwencji i dbanie o bezpieczeństwo, ale również dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i reagowanie wtedy, gdy potrzebuje on wsparcia.

Postawa funkcjonariuszy pokazuje, że policyjna służba to także pomoc, troska i zwykła ludzka życzliwość. A szczere podziękowania od osoby, której pomogli, są najlepszym potwierdzeniem, że takie działania mają znaczenie.

autor: mł. asp. Jakub Skrzypek

publikacja: mł. asp. Jakub Skrzypek